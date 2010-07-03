"Евровидение" в Тель-Авиве пройдет без изменений

Палестинские обстрелы юга Израиля не повлияют на график подготовки "Евровидения" в Тель-Авиве, передает РИА Новости.
Участники конкурса уже проводят репетиции. "В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведется в обычном режиме", – говорится в сообщении израильской телерадиокомпании "Кан", организующей конкурс.
"Артисты и делегации очень воодушевлены быть в Тель-Авиве и представлять здесь свои страны", – отметили организаторы.
Полуфиналы и финал песенного состязания запланированы на 14–18 мая с участием делегаций из 42 стран. Сергей Лазарев, представляющий Россию, уже находится в Тель-Авиве. Российский исполнитель выступит во втором полуфинале конкурса 16 мая с песней Scream.
Ранее отмечалось, что у Европейского вещательного союза есть план на случай ЧС в Израиле во время "Евровидения". За ситуацией в регионе следят.
Тель-Авив располагается в 70 километрах к северу от сектора Газа. Опасной зоной военные объявили районы в пределах 40 километров от границ анклава. Для их жителей выпустили специальные предписания.
Палестинские группировки выпустили более 400 ракет и мин, на которые израильтяне ответили бомбардировками 200 целей в секторе Газа. Обмениваться ударами стороны продолжают уже больше суток.
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