Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Сергей Лазарев сдал кровь на национальность перед "Евровидением-2019". Об этом сообщает РИА Новости.

Лазарев объяснил, что данную процедуру в этом году проходят абсолютно все участники конкурса. По словам певца, организаторы конкурса таким способ хотят выяснить, сколько национальностей кроется в каждом участнике.

"Я думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", – заявил Лазарев

Ранее был назван состав профессионального жюри от России на конкурсе "Евровидении-2019". В него вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Полный список членов жюри от каждой страны опубликовали на официальном сайте конкурса.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Песню "Scream", с которой выступит Сергей Лазарев, написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.