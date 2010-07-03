Певец Сергей Лазарев сдал кровь на национальность перед "Евровидением-2019". Об этом сообщает РИА Новости.
Лазарев объяснил, что данную процедуру в этом году проходят абсолютно все участники конкурса. По словам певца, организаторы конкурса таким способ хотят выяснить, сколько национальностей кроется в каждом участнике.
"Я думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", – заявил Лазарев
Ранее был назван состав профессионального жюри от России на конкурсе "Евровидении-2019". В него вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.
Полный список членов жюри от каждой страны опубликовали на официальном сайте конкурса.
"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Песню "Scream", с которой выступит Сергей Лазарев, написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Участники "Евровидения" будут сдавать анализ крови
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