Лазарев поделился планами в случае победы на "Евровидении"

Фото: youtube.com

Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев в случае победы в конкурсе прежде всего позвонит своему сыну. Об этом артист рассказал в интервью, которое опубликовано на официальном канале конкурса на хостинге YouTube.

"Давайте сначала выиграем. Не думайте об этом, потому что рано что-то предсказывать, слишком рано думать о победе, но я буду очень счастлив, если я просто очень хорошо выступлю. Первое что я сделаю – позвоню сыну", – сообщил Лазарев.



Видео: Eurovision Song Contest



Ранее букмекеры опубликовали список фаворитов конкурса "Евровидение-2019", которые пройдет в Тель-Авиве с 14 и 18 мая. Рейтинг появился на сайте Eurovisionworld.

На первом месте – представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade. Специалисты заявили о 27-процентной вероятности его победы. На втором месте – Сергей Лазарев, шансы которого оцениваются значительно ниже – 14 процентов. В числе фаворитов конкурса находятся также представители Швеции, Швейцарии, Италии, Кипра и Ирландии.

Лидерство конкурса за певцом из Амстердама признает также испанская газета El Periódico. Кроме того, по мнению издания, Россия стала одним из претендентов на победу сразу после выбора исполнителя Сергея Лазарева своим представителем. По версии авторов статьи, Лазарев может реабилитировать страну за "неудачи" последних двух лет.

Российский певец отправится на конкурс с песней Scream, музыку для которой создал греческий композитор Димитрис Контопулос, а слова – американка Шэрон Вон. Продюсер номер – Филипп Киркоров.

Два полуфинала "Евровидения" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года. Финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут известная супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.