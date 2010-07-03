Назван состав жюри от России на "Евровидении–2019"

В этом году в состав профессионального жюри от России на конкурсе "Евровидении-2019" вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.
Полный список членов жюри от каждой страны опубликовали на официальном сайте конкурса.
"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Песню "Scream", с которой выступит Сергей Лазарев, написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году. В Стокгольме он занял третье место, хотя стал первым по результатам зрительского голосования.
Ранее сообщалось, что Лазарев и российская делегация поедут в Тель-Авив 4 мая. Там они продолжат подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе.
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