Назван состав жюри от России на "Евровидении–2019"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В этом году в состав профессионального жюри от России на конкурсе "Евровидении-2019" вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Полный список членов жюри от каждой страны опубликовали на официальном сайте конкурса.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Песню "Scream", с которой выступит Сергей Лазарев, написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году. В Стокгольме он занял третье место, хотя стал первым по результатам зрительского голосования.

Ранее сообщалось, что Лазарев и российская делегация поедут в Тель-Авив 4 мая. Там они продолжат подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе.