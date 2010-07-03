Сергей Лазарев провел первую репетицию номера для "Евровидения"

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Певец Сергей Лазарев, который представляет в этом году Россию на конкурсе "Евровидение", 7 мая провел первую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве. Видео опубликовали организаторы конкурса на официальной странице в Instagram.

На отрывке видна установленная в темноте платформа, где 8 зеркал. В них отражается Лазарев. Сами зеркала впоследствии станут своеобразным экраном для спецэффектов.

"Наряд Сергея, одетого во все белое, хорошо контрастирует с темной атмосферой. В ходе выступления зеркала становятся экранами, на которых мы видим льющийся дождь и отражение Сергея в различных позах в восьми зеркалах, установленных позади певца. Летящие кометы сменяют проливной дождь, после чего на экране облака собираются в кучу и ударяет молния", – сказано на сайте международного конкурса.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На конкурсе в 2016 году Лазарев занял третье место.