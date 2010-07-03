Сергей Лазарев выступил в полуфинале "Евровидения"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного музыкального конкурса "Евровидение-2019".

Певец выступил под 13-м номером. Всего в полуфинале участвуют 18 музыкантов. В финал, который состоится 18 мая в Тель-Авиве, пройдут 8 участников.

По итогам первого полуфинала дальше прошли представители Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии и Исландии. Путевку в финал также получили Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словени.

По данным букмекеров, Лазарев занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов песенного состязания. Лидером топа стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. В первой пятерке также представители Швеции, Франции и Австралии.