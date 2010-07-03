Названы победители первого полуфинала "Евровидения – 2019"

По итогам первого полуфинала "Евровидения – 2019", который прошел во вторник в Тель-Авиве, в финал вышли представители Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии и Исландии.
Путевку в финал также получили Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словения, передает РИА Новости.
Открылся конкурс выступлением победительницы прошлого года – Нетты Барзилай. Затем было исполнено 17 номеров.
Конкурс "Евровидение", уже в третий раз за всю историю своего существования проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря.
Открытие мероприятия прошло в центре Тель-Авива. Девиз этого года – Dare To Dream, призывающий мечтать смело.
В состав жюри со стороны России вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.
На конкурсе Россию представляет Сергей Лазарев. Он выступит во втором полуфинале в четверг, 16 мая. Лазарев исполнит песню Scream ("Крик"). В случае успеха он примет участие в финале, который состоится в субботу, 18 мая.
Певец утверждает, что повторное участие в "Евровидении" не является желанием взять реванш. Он также заявил, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда Лазарев занял третье место.
По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела российского артиста с новой стороны.
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