"Евровидение" обошлось Тель-Авиву в 8,5 млн долларов

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Почти 8,5 миллиона долларов выделили власти Тель-Авива на проведение "Евровидения", пишут "Известия" со ссылкой на советника главы города Илану Михаэли.

При этом общие расходы Израиля на организацию международного песенного конкурса составили 42 миллиона долларов. Десятая часть из них ушла на обеспечение безопасности.

В сообщении сказано, что достигнутое на прошлой неделе перемирие между Израилем и сектором Газа, позволяет провести "Евровидение" в относительно спокойной обстановке. Впрочем, организаторы признают, что это не спасает конкурс от прочих перипетий политического свойства.

По словам старшего научного сотрудника Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Эфраима Кама, власти страны понимают, что хрупкое перемирие может рухнуть в любой момент, поскольку ключевые проблемы по сей день не решены.

В самом же Тель-Авиве сейчас делают все, чтобы сделать отдых гостей конкурса незабываемым. Работают 400 волонтеров, приезжим выдают бесплатные карты города, а на побережье устраивают концерты.

14 мая состоится первый полуфинал конкурса. Еще один полуфинал намечен на 16 мая, а финал – на 18-е. В состав профессионального жюри от России вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Он утверждает, что участие в "Евровидении" не является желанием взять реванш.

