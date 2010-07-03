В Израиле началось "Евровидение"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Тель-Авиве прошла церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2019. Мероприятие началось с дефиле национальных делегаций по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны.

Светские мероприятия традиционно предвосхищают конкурсную часть. Полуфиналы конкурса пройдут во вторник, 14 мая, и четверг, 16 мая. Финал назначен на субботу, 18 мая.

В состав профессионального жюри от России на конкурсе вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

В этом году от участия отказались Болгария и Украина.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Артист утверждает, что участие в конкурсе не является желанием взять реванш. Он заявил, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было во время его участия в смотре в 2016 году.

В Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности на период проведения конкурса. Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тысяч полицейских. Менее чем за две недели до открытия конкурса произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Палестинские группировки выпустили более 400 ракет и мин, на которые израильтяне ответили бомбардировками 200 целей в секторе Газа.

