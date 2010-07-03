В Израиле началось "Евровидение"

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Артист утверждает, что участие в конкурсе не является желанием взять реванш. Он заявил, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было во время его участия в смотре в 2016 году.
В Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности на период проведения конкурса. Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тысяч полицейских. Менее чем за две недели до открытия конкурса произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Палестинские группировки выпустили более 400 ракет и мин, на которые израильтяне ответили бомбардировками 200 целей в секторе Газа.
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