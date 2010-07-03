Матвиенко оценил победителей первого полуфинала "Евровидения – 2019"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Москве 24 поделился своими впечатлениями после первого полуфинала "Евровидения – 2019".

"У Исландии мне очень понравился номер, цельный. У них ни одного номера такого раньше не было. Настолько это все было выдержано музыкально и сценически. Для меня они вчера были лучшие. Еще неплохая конкурсантка из Белоруссии. Такая новая Кристина Агилера", – поделился он.

При этом, по словам продюсера, многие исполнители, выступавшие в первом полуфинале конкурса, "пели фальшиво, завышали". "Наверное, чисто техническая неполадка произошла или просто такое волнение у всех", – предположил он.





Игорь Матвиенко продюсер Здесь как раз преимущество у Сергея. Это артист с большим послужным списком.

Матвиенко пояснил, что опытные исполнители уже знают, что делать, когда происходят технические неполадки. "Это уже от опыта зависит. То есть у более опытных шансов больше, а начинающим гораздо сложнее", – отметил он.

Кроме того, продюсер добавил, что по результатам первого полуфинала конкурса у Лазарева на победу "шансы есть".

По итогам первого полуфинала "Евровидения – 2019", который прошел во вторник в Тель-Авиве, в финал вышли представители Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии и Исландии. Путевку в финал также получили Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словения.

Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев. Он выступит во втором полуфинале в четверг, 16 мая. Лазарев исполнит песню Scream ("Крик"). В случае успеха он примет участие в финале, который состоится в субботу, 18 мая.

Певец утверждает, что повторное участие в "Евровидении" не является желанием взять реванш. Он также заявил, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда Лазарев занял третье место.

По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела российского артиста с новой стороны.