Букмекеры назвали основных фаворитов "Евровидения"

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Сергей Лазарев, по версии букмекеров, занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов конкурса "Евровидение", который проходит в Тель-Авиве. Президент букмекерской компании BingoBoom Константин Макаров объяснил, как делаются прогнозы, передает ИА "НСН".

"Коэффициенты складываются за счет мнения рынка, в которое входят оценки аналитиков и поклонников. Котировки на фаворитов зависят от множества факторов: учитывается опыт певцов, их медийная популярность и результаты выступления в предыдущих турах. Также коэффициенты на победителя формируются в соответствии с оценками зрителей и успехом исполнителей в полуфинале", – сказал он.

Музыкальные критики говорят, что главными соперниками россиянина Сергея Лазарева на этом конкурсе являются Дункан Лоуренс (Нидерланды), Джон Лундвик (Швеция) и Билал Ассани (Франция).



Лазарев готовится выступить во втором полуфинале "Евровидения – 2019"

16 мая пройдет второй полуфинал конкурса. На сцену выйдут, помимо представителя России, музыканты из Армении, Азербайджана, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Северной Македонии.

Финал "Евровидения" пройдет 18 мая.

