Букмекеры назвали основных фаворитов "Евровидения"

Сергей Лазарев, по версии букмекеров, занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов конкурса "Евровидение", который проходит в Тель-Авиве. Президент букмекерской компании BingoBoom Константин Макаров объяснил, как делаются прогнозы, передает ИА "НСН".
"Коэффициенты складываются за счет мнения рынка, в которое входят оценки аналитиков и поклонников. Котировки на фаворитов зависят от множества факторов: учитывается опыт певцов, их медийная популярность и результаты выступления в предыдущих турах. Также коэффициенты на победителя формируются в соответствии с оценками зрителей и успехом исполнителей в полуфинале", – сказал он.
Музыкальные критики говорят, что главными соперниками россиянина Сергея Лазарева на этом конкурсе являются Дункан Лоуренс (Нидерланды), Джон Лундвик (Швеция) и Билал Ассани (Франция).
Лазарев готовится выступить во втором полуфинале "Евровидения – 2019"
16 мая пройдет второй полуфинал конкурса. На сцену выйдут, помимо представителя России, музыканты из Армении, Азербайджана, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Северной Македонии.
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