Лазарев готовится выступить во втором полуфинале "Евровидения – 2019"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Тель-Авиве стартует второй отборочный тур "Евровидения – 2019", напоминает ТАСС.

Во втором полуфинале международного музыкального конкурса будут бороться 18 участников. Это исполнители из Азербайджана, Австрии, Албании, Армении, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, России, Румынии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. Из них только 10 участников получат путевку в финал.

Российскому исполнителю Сергею Лазареву предстоит выйти к зрителям под номером 13. Для выступления певец выбрал лирическую композицию Scream. По настроению она отличается от You Are the Only One, с которой Лазарев занял 3 место на "Евровидении – 2016" в Стокгольме.

Певец утверждает, что повторное участие в "Евровидении" не является желанием взять реванш. Он также заявил, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году.

По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела российского артиста с новой стороны.

Известно, что во время исполнения номера на сцене будет представлено несколько цифровых изображений певца. Они будут выведены на вертикальные экраны.

Накануне состоялся первый полуфинал конкурса. По его итогам в финал вышли представители Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сербии, Сан-Марино, Словении, Чехии и Эстонии.

Сообщается, что представитель России является одним из фаворитов букмекеров. Согласно данным на сайте Eurovisionworld.com, Лазарев занимает четвертую строчку рейтинга.

Финал "Евровидения" пройдет 18 мая.