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02:23

Лазарев выступит в первой части финала "Евровидения"

культура

02:23

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев выступит в первой части финала конкурса "Евровидение-2019". Это определилось по результатам жеребьевки, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам полуфинала певец поблагодарил всех, кто голосовал за него. Исполнитель выразил надежду на лучшее в финале. Артист признался, что нервничал перед выступлением и в 2016 году, и в этот раз.

Сергей Лазарев вышел в финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2019", который состоится на сцене Выставочного центра Тель-Авива 18 мая.

Соперниками российского артиста станут представители Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии, Исландии, Сербии, Эстонии, Австралии, Сан-Марино, Словении, Нидерландов, Северной Македонии, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Также к завершающему этапу автоматически допущены участники из стран "Большой пятерки" основателей конкурса – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции – и победителя прошлого года, Израиля.

Ранее Лазарев рассказал, что повторное участие в конкурсе не продиктовано желанием взять реванш. Он также признался, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он получил третье место с композицией You Are the Only One.

Артист выступает с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. По словам Киркорова, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела Лазарева с новой стороны. К его шоу подготовили зеркальный коридор, дождь и восемь двойников певца на сцене.

По данным букмекеров, Лазарев занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов песенного состязания. Лидером топа стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. В первой пятерке также представители Швеции, Франции и Австралии.

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