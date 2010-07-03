"Все болеют и максимально поддерживают": Лазарев – о подготовке к полуфиналу "Евровидения"

Сергей Лазарев готовится выступить во втором полуфинале "Евровидения – 2019"

Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Из 18 стран пройдут 10.

К шоу российского артиста подготовили зеркальный коридор, дождь и восемь двойников певца на сцене. До конца все секреты номера не раскрыты, передает телеканал Москва 24.

Лазарев рассказал, что участников прекрасно принимают. "Очень много людей говорит по-русски, все болеют, поддерживают максимально", – поделился он.

Чтобы все точно выучили слова песни Scream, которую певец должен будет исполнить, он поет везде и при каждом удобном случае: на пресс-конференции а капелла, в номере под гитару с артистами из Норвегии, на улице на большой сцене в так называемой деревне "Евровидения" для нескольких тысяч фанатов конкурса.

"Поем, поем, поем, потому что все должно быть доведено до автоматизма, все ноты и все исполнение, потому что со мной вместе поют еще пять бэк-вокалистов, мы должны звучать как единое целое", – объяснил артист.

"Наша сборная с главным тренером Киркоровым на этом "Евровидении" выглядит очень лихо. Хочу сказать, как знаменосец российской делегации, Лазарев отрабатывает от А до Я", – считает телеведущий Дмитрий Губерниев.

По его словам, российский участник общается с поклонниками, отвечает на вопросы прессы, ведет себя "совершенно потрясающе", как настоящий профессионал.

"[Лазарев – Прим. ред.] Не закрыт для прессы и от публики. И все это значит, что Сергей может сделать здорово здесь, в Израиле, свою работу", – считает Губерниев.

Лазарев занял третью строчку рейтинга среди фаворитов песенного состязания. Первое место прогнозируют Дункану Лоуренсу из Нидерландов. Он исполнит романтическую балладу о любви под названием Arcade. В первой пятерке также представители Швеции, Франции и Австралии.

Главный редактор аналитического центра ODDS Артем Аратюнян пояснил, что котировки будут меняться изо дня в день и из часа в час.

"Например, вчера на победу сборной России давался коэффициент 5.50, сегодня коэффициент уже равен 8. Вчера Россия была на третьем месте в списке основных претендентов на победу Евровидения, сегодня она уже делит четвертое место с Австралией", – утверждает он.

Победительницы детского "Евровидения-2006" сестры Толмачевы готовы спорить с букмекерами. По мнению девушек, предугадать победителя почти невозможно.

"Может выиграть яркая песня, шикарный образ, инсталляция невероятная, а может просто выиграть представитель той страны, который выйдет и споет красиво один красивую песню", – полагают они.

Сестры считают, что, хотя музыкальная составляющая конкурса не сильно меняется, внешне он каждый год преображается. Так, в этом году на открытии "Евровидения" участники прошли не по красной ковровой дорожке, а по оранжевой. Классических костюмов меньше – эпатажных образов больше.

Под длинным белоснежным платьем и распущенными волосами скрывается молодой человек – артист из Франции. Стилисты подтверждают, что они теперь не менее важны, чем педагоги по вокалу, хотя такая тенденция не всем по душе.

"Всевозможные сетки, которые нацепили на себя конкурсанты. Волосы, накладки, сумасшедшие мейкапы, даже гримы можно сказать пластические у некоторых... Мне, честно говоря, это все не очень нравится, потому что я склонен к классике", – признался стилист Роман Смирнов.

В номере Лазарева акцента на костюмах нет, но есть сильный вокал и необычные декорации.