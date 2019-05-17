Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев вышел в финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2019", который пройдет 18 мая в Тель-Авиве.
Соперниками российского артиста станут представители Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии, Исландии, Сербии, Эстонии, Австралии, Сан-Марино, Словении, Нидерландов, Северной Македонии, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
Также к завершающему этапу автоматически допущены участники из стран "Большой пятерки" основателей конкурса – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции – и победителя прошлого года, Израиля.
Сергей Лазарев ранее рассказал, что повторное участие в конкурсе не продиктовано желанием взять реванш. Он также признался, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он получил третье место с композицией You Are the Only One.
Артист выступает с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. По словам Киркорова, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела Лазарева с новой стороны. К его шоу подготовили зеркальный коридор, дождь и восемь двойников певца на сцене.
По данным букмекеров, Лазарев занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов песенного состязания. Лидером топа стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. В первой пятерке также представители Швеции, Франции и Австралии.
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