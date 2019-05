Матвиенко оценил шансы Лазарева на победу в "Евровидении"

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко оценил шансы Сергея Лазарева на победу в "Евровидении".

По его мнению, российский артист как минимум войдет в пятерку лучших. "О топе говорить смысла нет. На "Евровидении" всегда очень странный репертуар. Только у шведа была песня более-менее похожая на топ. А все остальное – это стиль, выработанный конкурсом", – рассказал продюсер ИА "НСН".

Он считает, что певец попадает в этот стиль. Исполняемую им композицию он назвал хорошей.

"Саундтречная" песня. Я бы еще в конце его песни Джона Сноу из "Игры престолов" показал бы на экране. И было бы вообще отлично", – заключил Матвиенко.

Ранее он сказал, что у Лазарева есть преимущество, поскольку он "артист с большим послужным списком". Опытным исполнителям известно что делать, когда случаются, например, технические неполадки. Начинающим сложнее, признал продюсер. Шансы на победу у российского участника есть, констатировал он.

Финал песенного состязания состоится 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит под пятым номером с композицией Scream. Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Певец отметил, что повторное участие в конкурсе не связано с желанием взять реванш. Он подчеркнул, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он получил третье место с песней You Are the Only One.