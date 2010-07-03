Рудковская оценила выступление Лазарева в полуфинале "Евровидения"

Выход певца Сергея Лазарева в финал международного конкурса "Евровидение-2019" прокомментировала телеведущая и продюсер и Яна Рудковская.
В беседе с RT она подчеркнула, что, по ее мнению, по вокальной части российский участник "однозначно был лучшим". "Номер у него был самый сильный и фирменный. Возможно, немного не хватило хитовости песни", − отметила Рудковская.
По словам телеведущей, в конкурсе "Евровидение" есть три составляющие: песня, вокальные данные и номер. "В том, что касается номера, мы лучшие. Так же и с вокальными данными", − с уверенностью заявила Рудковская. "Так что как раз мы и посмотрим, что на конкурсе важнее всего", − добавила она.
Музыкальный продюсер также высоко оценила выступления представителей Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Азербайджана и Италии. "Есть еще темная лошадка Австралия. Но Сережа на фоне всех остальных имеет наибольшие шансы вместе со Швецией и Нидерландами", − подытожила она.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения-2019". Помимо российского исполнителя, после второго полуфинала выступления продолжат участники из Швейцарии, Дании, Швеции, Нидерландов, Мальты, Албании, Норвегии, Северной Македонии и Азербайджана.
Также стало известно, что в финале песенного конкурса Сергей Лазарев выступит под пятым номером.
Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером
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