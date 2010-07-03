Мадонна представит новый сингл Future в финале "Евровидения – 2019"

Американская певица Мадонна станет почетным гостем финала "Евровидения – 2019", сообщается на официальном сайте конкурса.
Мадонна исполнит две песни. В честь 30-летия с момента выхода ее культового альбома Like A Prayer артистка исполнит главный хит 1989 года. А также певица представит свой новый сингл Future, записанный совместно с рэпером Quavo, из своего нового альбома Madame X.
Финальный концерт популярного музыкального шоу пройдет в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве. За звание победителя "Евровидения-2019" будут бороться 26 участников из разных стран.
Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев. Он выступает с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. К его шоу подготовили зеркальный коридор, дождь и восемь двойников певца на сцене.
Ранее стало известно, что российский артист вышел в финал международного музыкального конкурса.
На пресс-конференции по итогам полуфинала Лазарев поблагодарил всех, кто голосовал за него. Исполнитель выразил надежду на лучшее в финале.
Как сообщили организаторы, в субботу, 18 мая, российский певец будет выступать под пятым номером.
По данным букмекеров, Лазарев занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов песенного состязания. Лидером топа стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.
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