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16:05

Мадонна выпустила клип впервые за четыре года

культура

16:05

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Видео: Madonna - Welcome to the World of Madame X / youtube

Мадонна выпустила первый за четыре года музыкальный клип. Песню Medellin она исполнила с молодым реггетон-певцом Малумой из Колумбии.

Режиссер ролика – испанка Диана Кунст. Продолжительность видео составила 6 минут 40 секунд. Певица предстает в образе подруги Малумы, история отношений которых заканчивается свадьбой со множеством гостей.

Трек Medellin войдет в четырнадцатый студийный альбом Мадонны под названием Madame X, презентация которого состоится 14 июня. Пластинка создавалась в Португалии, в значительной степени она вдохновлена современной латиноамериканской музыкой.

Ранее сообщалось, что 60-летняя поп-певица Мадонна получит один миллион долларов за выступление на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве. Такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC).

культура

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