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11:04

Мадонне заплатят $1 млн за "Евровидение"

за рубежом культура

11:04

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Фото: ТАСС/SANDY HILL/AP

Певица Мадонна получит ​миллион долларов за выступление на "Евровидении-2019" в Израиле. Об этом сообщает портал YNet со ссылкой на источник.

По информации портала, оплатить гонорар исполнительницы согласился израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. С предложением к нему обратилась Израильская корпорация телерадиовещания (IPBC).

Сильван Адамс – сын основателя Iberville Developments Марселя Адамса, чье состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Как утверждает Forbes, Сильван взял на себя управление семейным бизнесом.

Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. От России выступит Сергей Лазарев с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев участвовал в конкурсе, тогда он занял третье место.

Артист станет вторым участником от России, который представлял страну на "Евровидении" дважды. Первым был Дима Билан.

Из-за финансовых проблем от выступления отказалась Болгария. Украины тоже не будет на песенном состязании.

В Европейском вещательном союзе отметили, что у них есть план на случай ЧС в Израиле во время "Евровидения". Организаторы конкурса подчеркнули, что уделяют безопасности особое внимание и сотрудничают с Израильской корпорацией телерадиовещания и властями страны.

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