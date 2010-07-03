Мадонне заплатят $1 млн за "Евровидение"

Певица Мадонна получит миллион долларов за выступление на "Евровидении-2019" в Израиле. Об этом сообщает портал YNet со ссылкой на источник.
По информации портала, оплатить гонорар исполнительницы согласился израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. С предложением к нему обратилась Израильская корпорация телерадиовещания (IPBC).
Сильван Адамс – сын основателя Iberville Developments Марселя Адамса, чье состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Как утверждает Forbes, Сильван взял на себя управление семейным бизнесом.
Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. От России выступит Сергей Лазарев с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев участвовал в конкурсе, тогда он занял третье место.
Артист станет вторым участником от России, который представлял страну на "Евровидении" дважды. Первым был Дима Билан.
Из-за финансовых проблем от выступления отказалась Болгария. Украины тоже не будет на песенном состязании.
В Европейском вещательном союзе отметили, что у них есть план на случай ЧС в Израиле во время "Евровидения". Организаторы конкурса подчеркнули, что уделяют безопасности особое внимание и сотрудничают с Израильской корпорацией телерадиовещания и властями страны.
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