Лазарев поехал на съемки визитной карточки для "Евровидения"

Российский певец Сергей Лазарев, который выступит от России на "Евровидении" в Израиле, приехал в Иерусалим на съемки визитной карточки для конкурса. Об этом артист сообщил в Instagram.

По традиции визитную карточку показывают перед номерами конкурсантов. "Завесу тайны приоткрывать не могу, но будет прикольно", – написал исполнитель.

"Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. От участия отказались Болгария и Украина.

Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев уже участвовал в конкурсе с песней You're the only one и занял третье место.

Ранее в Европейском вещательном союзе заявили, что следят за ситуацией в Израиле. На случай ЧС в регионе у организаторов конкурса разработан план действий.