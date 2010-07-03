Недопущенная на "Евровидение" певица Maruv приехала в Россию

Фото: ТАСС/ZUMA/Serg Glovny

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая отказалась ехать на "Евровидение", приехала в Россию на гастроли. Об этом сообщает "Газета.ру".

Maruv выложила три фото, сделанные на территории России.

Ранее она отказалась от участия в "Евровидении-2019". Певица подверглась критике за то, что собирается поехать в гастрольный тур по России. Также организаторы национального отбора на Украине потребовали от нее подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России и другие жесткие условия.

Позже от участия в конкурсе отказались и другие финалисты украинского национального отбора на "Евровидение". В итоге страна отказалась от участия в этом году.