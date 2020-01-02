Определился победитель восьмого сезона шоу "Голос"

Победителем восьмого сезона шоу "Голос" стал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе. Финал проекта транслировался в среду, 1 января в эфире Первого канала. Бербекову отдали предпочтение 66,1 процента телезрителей в итоговом голосовании.

Его соперником был Антон Токарев из команды Сергея Шнурова, который стал вторым. Также в финале принимали участие Ив Набиев (наставник – Полина Гагарина) и Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина). Бербеков родился в Баксане. Он выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных.

Профессионально занимается вокалом, в 2007 году стал победителем фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!". Лучшим наставником сезона признан Шнуров, набравший 40 процентов голосов зрителей. Второе место занял Меладзе (28), затем идет Гагарина (19) и Сюткин (13).

Ранее финал шестого сезона "Голос. Дети" вызвал широкий общественный резонанс. Первый канал аннулировал итоги шоу, так как был выявлен факт автоматизированной отправки SMS за Микеллу Абрамову, дочь певицы Алсу.