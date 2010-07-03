Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу "Голос. Дети"

Фото: youtube.com/Тhe Voice Kids Russia/Голос Дети

Первый канал решил аннулировать итоги финала шестого сезона "Голос. Дети", в котором выиграла дочь Алсу. Об этом говорится в заявлении канала.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу пройдет на Первом канале 24 мая.

Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за одного участника. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более 8 тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

Известно, что на СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.