Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу "Голос. Дети"

Первый канал решил аннулировать итоги финала шестого сезона "Голос. Дети", в котором выиграла дочь Алсу. Об этом говорится в заявлении канала.
Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу пройдет на Первом канале 24 мая.
Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за одного участника. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более 8 тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.
Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.
Известно, что на СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.
"Вечер": как финал детского музыкального конкурса обернулся скандалом
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.