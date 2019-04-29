Топ-5 скандалов с детьми знаменитых и богатых родителей

В центре скандала оказалась десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Девочка приняла участие в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Микелла одержала безоговорочную победу в финале конкурса, набрав 56,5 процента зрительских симпатий по итогам СМС-голосования. Но триумф ребенка вызвал массовое недовольство зрителей. Первый канал заявил, что голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещал разобраться в случившемся. К проверке также привлекли официального партнера Интерпола, международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак. Вспоминаем, кто еще из детей богатых и знаменитых родителей оказывался в центре скандала.

Руслан Шамсуаров

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сын вице-президента компании "Лукойл" Азата Шамсуарова Руслан получил судимость в 2016 году, когда ему было 20 лет. Тогда Mercedes Gelandewagen, принадлежащий Руслану, грубо нарушил правила дорожного движения. Автомобиль, в котором находился Шамсуаров-младший с друзьями, проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться, а потом около двух часов уходил от погони, выезжая на пешеходные переходы, на встречную полосу и разворачиваясь через две сплошные. Таким образом, машина создала угрозу жизни для людей и сотрудников полиции.

При этом Руслан вел трансляцию ухода от погони в прямом эфире соцсети Periscope. В кадре слышны оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Силовики добились возбуждения уголовного дела в СКР по статьям об оскорблении представителя власти и об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

В середине октября 2016 года Гагаринский районный суд признал Шамсуарова-младшего виновным в оскорблении полицейских. Его приговорили к 300 часам обязательных работ в свободное от учебы время. Тогда он учился в Высшей школе бизнеса МГУ. Кроме того, у юноши конфисковали внедорожник за неуплаченные штрафы.

Анна-Мария Ефремова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь актера Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной Анна-Мария тоже привлекла к себе внимание в 2016 году, когда неожиданно призналась через социальные сети в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И не только.

"Я гендерфлюид, лесбиянка (с девушкой), Весы, Гюго с перекосом в Максима, феминистка, атеист, ролевик, адовый слэшер, личинка художника и интроверт, днями сидящий в своей берлоге. Мультифандомщик, немного анимушник. Люблю сладкий чай и мармеладки. Сложности в общении: раздвоение личности, глюки, высокий интеллект, нестабильная самооценка", – написала о себе девушка в 16 лет.

Сообщение Анны-Марии вызвало бурную реакцию в соцсетях, ее признание растиражировали многие СМИ.

Алеся Кафельникова

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Дочь самого титулованного в истории страны теннисиста Евгения Кафельникова Алеся оказывалась в эпицентре скандалов не раз. Ее подозревали в наркозависимости, кроме того, поклонники опасались, что она больна анорексией.

Но одну из самых бурных реакций общественности вызвало видео, которое записала девушка в 2016 году. Она заявила, что не любит российскую ментальность. По ее мнению, в России люди якобы используют друг друга, причем делают это постоянно. Алеся также считает, что тем не менее на родине все должны ею гордиться, так как она пытается построить карьеру модели. А критику в свой адрес Кафельникова восприняла как сплетни.

Сергей Бондарчук

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сын Федора Бондарчука Сергей отличился в 2009 году, когда вместе с друзьями избил известного теннисиста Марата Сафина. В одном из ночных клубов Москвы спортсмен выпил лишнего и пошел на танцпол. По пути он задел кого-то из посетителей заведения.

Им оказался сын Бондарчука. Вшестером Сергей и его друзья избили теннисиста. Драку разняли охранники ночного клуба. Сын известного режиссера не отрицал участие в побоище, однако вскоре стороны помирились. Полученные травмы не сказались на карьере Сафина.

Макар Касаткин

В 2017 году на тот момент 19-летний сын телеведущей Марии Шукшиной Макар Касаткин оказался в полиции вместе со своей беременной девушкой. Она обвинила его в избиении и хранении наркотиков, а он ее – в клевете. Молодые люди расстались. Кроме того, Касаткин не захотел признавать их ребенка.

Но вскоре был сделан ДНК-тест, который подтвердил его отцовство. На результаты экспертизы отреагировала в своем Instagram Мария Шукшина, которая уведомила подписчиков, что признает внука, а Макар в свою очередь будет платить матери ребенка алименты.