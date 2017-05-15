Приставы конфискуют Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла"

Столичные приставы возбудили исполнительное производство для конфискации Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя УФССП по Москве Тимура Коробицына, с Шамсуарова также взыщут 2,5 тысячи рублей штрафа за нарушение правил парковки.

Ранее стало известно, что ГИБДД проверяет видео с грубыми нарушениями ПДД, которое Шамсуаров опубликовал в своем Instagram.

Видеозапись сделана из салона автомобиля Mercedes. На ней видно, как машина выезжает из образовавшегося в центре Москвы затора на разделительную полосу и мчится по ней. При этом, кто находится за рулем автомобиля, непонятно.

Весной 2016 года сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, а также Виктор Усков, Абдувахоб Маджидов и другие их приятели устроили опасные гонки по Москве с демонстративным нарушением ПДД. Молодые люди на двух машинах нарушали скоростной режим на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

При этом молодые люди вели видеозапись происходящего и транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова приговорили к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

