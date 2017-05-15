Приставы конфискуют Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Столичные приставы возбудили исполнительное производство для конфискации Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя УФССП по Москве Тимура Коробицына, с Шамсуарова также взыщут 2,5 тысячи рублей штрафа за нарушение правил парковки.
Ранее стало известно, что ГИБДД проверяет видео с грубыми нарушениями ПДД, которое Шамсуаров опубликовал в своем Instagram.
Видеозапись сделана из салона автомобиля Mercedes. На ней видно, как машина выезжает из образовавшегося в центре Москвы затора на разделительную полосу и мчится по ней. При этом, кто находится за рулем автомобиля, непонятно.
При этом молодые люди вели видеозапись происходящего и транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями в адрес сотрудников полиции.
Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова приговорили к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.