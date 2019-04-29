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Культура

29 апреля, 13:40

Голос за "Голос": как финал детского конкурса обернулся скандалом

общество культура

26 апреля на Первом канале состоялся финал шестого сезона детского "Голоса". Вокальный конкурс завершился победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой и... скандалом. Музыкальный обозреватель Кристина Сарханянц рассказывает, что произошло и что будет дальше.

Фото: Микелла Абрамова / Вконтакте

Что произошло

В финале детского вокального конкурса "Голос" на Первом канале победила десятилетняя Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Девочка покорила зрителей в студии, наставников и телезрителей еще на этапе слепых прослушиваний, когда исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow, написанную для фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Видео: YouTube / The Voice Kids Russia

После нескольких раундов Микелла покинула шоу – ее наставница Светлана Лобода предпочла Абрамовой других участников, вероятно, сочтя их более подготовленными и достойными звания "главный голос страны". Девочка смогла вернуться на проект благодаря зрителям, проголосовавшим за нее в дополнительном туре.

В финале же она с легкостью обошла сначала своих визави по команде Нино Чеснер и Роберта Багратяна, а затем и суперфиналистов Валерия Кузакова (команда Пелагеи) и Максима Ержана (команда Валерия Меладзе). В обоих случаях лучший голос определяли зрители, которые отправляли СМС и звонили по специальным номерам во время прямого эфира. "Это был очень неожиданный финал", – тут же прокомментировала победу Микеллы Светлана Лобода. Что смутило наставницу, а вместе с ней и миллионы зрителей? Скорее всего, то, с каким отрывом девочка обошла соперников – за нее проголосовали 56,5 процента зрителей, за Максима Ержана – 27,9 процента, за Валерия Кузакова – 15,5 процента.

Интернет взорвался негодованием: "диванные" аналитики, остряки и тролли всех мастей принялись утверждать, что результаты не то подтасованы, не то и вовсе куплены. Версии конспирологов опирались, с одной стороны, на тот факт, что Абрамова – дочь бизнесмена с невероятными финансовыми возможностями, а с другой – на то, что у мамы Микеллы тоже есть свои, "звездные" рычаги влияния – так, накануне финала комплиментами в адрес девочки в социальных сетях разразились десятки звезд, в том числе Ольга Бузова, Зара, Алексей Чумаков и даже Филипп Киркоров.

Какой была реакция

Результаты голосования беспрецедентны, причем как для шоу "Голос. Дети", так и для взрослого "Голоса" и "Голоса. 60+". "За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов... Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", – отметил в официальном заявлении Константин Эрнст и пообещал провести детальное расследование.

Ситуацию прокомментировали и некоторые звезды. В частности, телеведущий Максим Галкин (у которого, заметим, на Первом канале выходит свое детское шоу "Лучше всех!") был возмущен итогами голосования: "Считаю, что достойным победителем был бы Ержан Максим либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр "Голоса".

Видео: YouTube / The Voice Kids Russia

При этом телеведущий отметил, что Микелла Абрамова тоже хорошо поет, но объективно отстает от всех, кто участвовал в финале. "Просто ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много звездных друзей топило за девочку. Такой возможности у других родителей нет, поэтому и произошел драматический перекос", – подвел итог Галкин и отдельно попросил пользователей не травить девочку.

Алла Пугачева встретилась с четырьмя финалистами шоу (Абрамовой среди них не было) и вручила им "утешительный приз" – собственную награду "Золотая звезда Аллы", к которой прилагается диплом и денежная премия.

За возможный пересмотр результатов голосования высказались Валерий Меладзе и Иосиф Пригожин. Между тем из эфирной сетки Первого канала исчез показ фильма "За кадром. Голос. Дети 6″ – документалки о финалистах и победителях проекта, которая традиционно выходит на следующий день после завершения очередного сезона программы. Вместо этого на сайте канала был опубликован протокол голосования.

Видео: YouTube / The Voice Kids Russia

"Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Количество поданных голосов – единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права", – прокомментировал данные Эрнст. По словам генерального директора Первого канала, это первый шаг в расследовании, за которым последуют другие.

Как вообще происходит голосование

Закономерен вопрос, а можно ли вообще повлиять на ход голосования в "Голосе"? Руководство Первого канала, представители технического партнера и эксперты уверяют, что изнутри это сделать невозможно.

Комната, в которой идет подсчет голосов, – это операторская, в которой стоят мониторы. На них приходят цифры, а оператор фиксирует итог. Никаких специальных "кнопок" или волшебных "рубильников" там нет, так что добавить одному из участников "лишние" голоса нельзя. Подсчет телефонных и СМС-голосов происходит автоматически, и он абсолютно прозрачен. За соблюдением правил следят, помимо охраны, представители Первого канала и ревизор от компании Talpa из Нидерландов – страны, в которой был придуман формат программы и которая продает лицензию на шоу другим государствам (кстати, свой "Голос" есть в США, Великобритании, Китае, Франции, Канаде, Турции, Австралии, Бразилии, Южной Африке и многих других странах).

По правилам шоу, победителя всегда выбирают с помощью зрительского голосования.

Что будет дальше

Как уже было сказано – расследование. "...И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", – отметил в своем заявлении Эрнст. Впрочем, уже сейчас понятно, что драматических поворотов ожидать не стоит.

Аннулировать результаты голосования невозможно – все деньги, собранные в эфире финала посредством звонков и СМС, отправляются в благотворительный фонд "Жизнь в движении" и идут на лечение детей с ограниченными возможностями. Отзывать эти деньги, согласитесь, просто абсурдно. Проводить еще один, дополнительный финал – тоже странная затея, учитывая стоимость продакшена и эфирного времени. Наконец, решение что-то переиграть или переснять станет для Первого канала и самого шоу репутационным ударом едва ли не более тяжелым, чем нынешний скандал. Создастся прецедент, после которого любое действие в будущих сезонах любого из "Голосов" можно будет подвергнуть сомнению.

Так что главная проблема Микеллы Абрамовой и других финалистов шестого сезона проекта теперь – это психологическое давление, с которым детям придется столкнуться и пережить его, какими бы ни были результаты проверки.

Кристина Сарханянц

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