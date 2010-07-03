ВЦИОМ провел опрос об итогах шоу "Голос. Дети"

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Около 61% зрителей "Голос. Дети", знакомые с итогами шестого сезона проекта, считают оценки победительницы Микеллы Абрамовой необъективными. При этом 26% людей заявили об обратном. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По мнению 61% зрителей телепередачи, оценки юной финалистки были скорее необъективны и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой", – гласят данные исследования.

12% опрошенных высказались за то, что следует провести расследование и проверить результаты голосования.



Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку "Голоса"

В финале шоу "Голос. Дети" победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Скандал разгорелся после опубликования итогов голосования. Зрители потребовали пересмотра результатов. Первый канал объявил о проверке.