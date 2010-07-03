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18:39

Первый канал ответил на информацию о засекречивании проверки "Голоса"

культура

18:39

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Фото: vk.com/tvodin

Первый канал не знает о просьбе бизнесмена Яна Абрамова засекретить итоги проверки голосования шоу "Голос.Дети", в котором победила его дочь Микелла.

"Не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa (голландская компания, держатель франшизы "Голос" – прим. ред.) и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта "Голос", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы вещателя.

Ранее информацию опроверг директор артистки Алсу Сергей Фадеев. Он назвал появившуюся раньше информацию ложью. И считает, что ее распространяют, чтобы оказать давление на психику 10-летнего ребенка и манипулировать общественным мнением.

"Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами", – цитирует телеканал Москва 24 Фадеева.

Скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся после обнародования итогов голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Зрители потребовали пересмотра результатов. Первый канал объявил о проверке.

К проверке привлекли официального партнера Интерпола, международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак. В составе криминалистической группы 15 человек. Предполагается, что за каждым специалистом будет проверять второй сотрудник компании.

В Group-IB уточнили, что анализ данных может занять от недели до месяца. На СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей.

Компания "СМС сервисы" передает, что система СМС-сообщений и звонков для голосования не подвергалась хакерским атакам 26 апреля. Каждый абонентский номер и факт голосования зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса.

Результаты проверки шоу "Голос. Дети" предоставят до 3 мая

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования. Представительница Алсу Нина Пономарева заявила, что девочка не виновата в своем таланте. О ситуации также высказался продюсер Максим Фадеев.

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