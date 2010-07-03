Специалистов после анализа голосования в шоу "Голос. Дети" проверят на полиграфе

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Международная компания Group-IB протестирует своих сотрудников на полиграфе после проведения экспертизы итогов голосования на шоу "Голос. Дети", сообщил гендиректор и основатель компании Илья Сачков.

Он отметил, что в составе криминалистической группы 15 человек. Предполагается, что за каждым специалистом будет проверять второй сотрудник компании.

"Плюс, мы ограничим сейчас их круг общения. После проведения экспертизы все пройдут полиграфическое тестирование", – сказал Сачков в эфире телеканала РБК.

В Group-IB проведут независимое расследование и оценят информационную безопасность системы подсчета голосов. Специалистам также предстоит сделать технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Ранее в компании "СМС сервисы" сообщили, что система SMS-сообщений и звонков для голосования в шоу "Голос. Дети" не подвергалась хакерским атакам 26 апреля.

Компания осуществляет техническое сопровождение онлайн-голосования в телешоу. Она в том числе ведет прием и учет голосов телезрителей, полученных через SMS и звонки. В компании отметили, что каждый абонентский номер и факт голосования зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". Среди других финалистов были подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Пользователи соцсетей сочли, что Абрамова победила с неидеальным выступлением. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации. После проверки систему голосования могут изменить. Результаты проверки должны обнародовать до 3 мая.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования. Представительница Алсу Нина Пономарева заявила, что девочка не виновата в своем таланте.