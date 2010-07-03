Итоги конкурса "Голос. Дети" проверит партнер Интерпола

Результаты конкурса "Голос. Дети" на Первом канале проверят эксперты по расследованию киберпреступлений компании Group-IB, передает "Интерфакс".
В Group-IB проведут независимое расследование и оценят информационную безопасность системы подсчета голосов. Специалистам также предстоит сделать технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее отдали голоса 55,5% телезрителей. Тем не менее многим такие итоги показались подозрительными, из-за чего разразился скандал.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации. После проверки систему голосования могут изменить. Результаты проверки должны обнародовать до 3 мая.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования. Представительница Алсу Нина Пономарева заявила, что девочка не виновата в своем таланте.
Результаты проверки шоу "Голос. Дети" предоставят до 3 мая
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.