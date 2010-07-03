Итоги конкурса "Голос. Дети" проверит партнер Интерпола

Результаты конкурса "Голос. Дети" на Первом канале проверят эксперты по расследованию киберпреступлений компании Group-IB, передает "Интерфакс".

В Group-IB проведут независимое расследование и оценят информационную безопасность системы подсчета голосов. Специалистам также предстоит сделать технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее отдали голоса 55,5% телезрителей. Тем не менее многим такие итоги показались подозрительными, из-за чего разразился скандал.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации. После проверки систему голосования могут изменить. Результаты проверки должны обнародовать до 3 мая.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования. Представительница Алсу Нина Пономарева заявила, что девочка не виновата в своем таланте.