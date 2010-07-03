Представитель Алсу высказалась о победе дочери певицы на "Голосе"

Помощница певицы Алсу Нина Пономарева прокомментировала победу дочери артистки в телепроекте "Голос.Дети", из-за которой разразился скандал.

Пономарева считает, что девочка не виновата в своем таланте. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: "НЕТ!" Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!" – передают слова представительницы Алсу "Дни.ру".

Она добавила, что Микелла с пяти лет мечтала стать участницей шоу "Голос". А после случившегося артистка получает угрозы.

Скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся после обнародования итогов голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Зрители потребовали пересмотра результатов.

Первый канал объявил о проверке. Ее результаты должны представить до 3 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования.

А Алла Пугачева пригласила участников шоу в ресторан. На встречу пришли четверо детей, каждому она вручила "Золотую звезду Аллы".