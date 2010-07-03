Директор Алсу опроверг требование засекретить итоги проверки "Голоса"

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Директор Алсу опроверг сообщения о том, что муж певицы Ян Абрамов якобы попросил голландских владельцев прав на шоу "Голос. Дети" засекретить результаты расследования итогов голосования.

По словам директора Алсу Сергея Фадеева, появившимися в СМИ информация "не соответствует действительности". "Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами", − цитирует Фадеева "Интерфакс".

Как подчеркнул директор Алсу, речь идет о "фейк-ньюс", которые распространялись для "манипулирования общественным мнением".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Абрамов якобы потребовал у голландской компании Talpa засекретить результаты расследования.

Скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся после обнародования итогов голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Зрители потребовали пересмотра результатов. Первый канал объявил о проверке.