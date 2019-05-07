Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

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За Микеллу Абрамову в финале шоу "Голос. Дети" активнее всего голосовали жители пяти регионов — Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник, знакомый с процессом проверки результатов голосования.

В центре скандала оказалась десятилетняя дочь певицы Алсу. Она одержала безоговорочную победу в финале конкурса, набрав 56,5 процента зрительских симпатий по итогам СМС-голосования. Но триумф ребенка вызвал массовое недовольство зрителей. Первый канал заявил, что голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещал разобраться в случившемся.

К проверке привлекли официального партнера Интерпола, международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак. В составе криминалистической группы 15 человек. Предполагается, что за каждым специалистом будет проверять второй сотрудник компании.

В Group-IB уточнили, что анализ данных может занять от недели до месяца. На СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей.

Компания "СМС сервисы" передает, что система СМС-сообщений и звонков для голосования не подвергалась хакерским атакам 26 апреля. Каждый абонентский номер и факт голосования зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса.



Результаты проверки шоу "Голос. Дети" предоставят до 3 мая

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования. Представительница Алсу Нина Пономарева заявила, что девочка не виновата в своем таланте. О ситуации также высказался продюсер Максим Фадеев.

