Система SMS-сообщений для шоу "Голос. Дети" не подвергалась хакерским атакам

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Система SMS-сообщений и звонков для голосования в шоу "Голос. Дети" не подвергалась хакерским атакам 26 апреля, передает компания "СМС сервисы".

Компания осуществляет техническое сопровождение онлайн-голосования в телешоу. Она в том числе ведет прием и учет голосов телезрителей, полученных через SMS и звонки.

"В рамках проходившего в пятницу, 26 апреля, голосования в передаче "Голос. Дети" были обработаны все звонки и SMS-сообщения телезрителей в строгом соответствии с правилами голосования зрителей в прямом эфире программы "Голос. Дети-6", установленными организаторами телешоу", – отметили в компании.

Там добавили, что каждый абонентский номер и факт голосования зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса.

"В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDOS или иным хакерским атакам. Звонки и SMS-сообщения были получены от операторов связи..., в том числе от ПАО "Мегафон", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "ВымпелКом", ПАО "Ростелеком" и других", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что детальный отчет и статистика голосования переданы в АО "Первый Канал" для изучения. К анализу итогов голосования подключится компания Group-IB, специализирующаяся на киберпреступлениях.

В финале телешоу "Голос. Дети" 26 апреля по итогам голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Зрителям это показалось подозрительным. Первый канал начал проверку. В Group-IB уточнили, что анализ данных может занять от недели до месяца.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе также полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования. Представительница Алсу Нина Пономарева заявила, что девочка не виновата в своем таланте. О ситуации также высказался продюсер Максим Фадеев.