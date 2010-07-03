Group-IB выявила накрутку голосов на шоу "Голос. Дети"

Фото: youtube.com/Тhe Voice Kids Russia/Голос Дети

Компания Group-IB, расследующая ход зрительского голосования в финале шоу "Голос. Дети", выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за одного участника. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается также, что на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема. По информации компании, всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более 8 тысяч сообщений.

Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано. Организация передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу.

Скандал разгорелся после обнародования результатов голосования. Оказалось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители потребовали пересмотра итогов. Первый канал начал проверку.

В Group-IB пояснили, что анализ данных может занять от недели до месяца. Известно, что на СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. Опрос ВЦИОМ показал, что около 61% зрителей, знакомых с итогами шестого сезона проекта, считают оценки победительницы необъективными.