Диетолог прокомментировала состояние похудевшего на 100 кг Фадеева

Фото: Instagram/fadeevmaxim

Врач-диетолог Инна Кононенко прокомментировала состояние похудевшего на 100 килограммов продюсера Максима Фадеева. Об этом специалист рассказала в интервью "Пятому каналу".

Так, Кононенко обеспокоилась резкими изменениями в весе продюсера.

"Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год – это много", – пояснила Кононенко.

Специалист уточнила, что из-за подобного резкого изменения в весе в желчном пузыре могут образоваться камни. Кононенко подчеркнула, что Фадеев похудел очень сильно.

"Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы", – заключила диетолог.

Ранее Максим Фадеев показал свое фото после похудения на 100 килограммов. Продюсер пообещал вскоре поделиться своей методикой сброса веса.