"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые события и известных людей в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Социальная сеть "Одноклассники" проанализировала, что обсуждали ее пользователи в 2020 году.

Исследование проводилось на основе анализа публикаций и комментариев пользователей соцсети. Учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени.

Наиболее популярной темой оказалась пандемия коронавируса, которая имела несколько пиков в течение года. За год пользователи упомянули вирус более 22,7 миллиона раз. Причем наибольшую реакцию пользователей вызывало введение масочного режима и официальное объявление нерабочих дней в стране.

Помимо этого, в "Одноклассниках" активно обсуждали голосование по поправкам в Конституцию, события в Белоруссии, акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала и конфликт в Нагорном Карабахе.

Главной утратой для пользователей стала кончина Михаила Жванецкого. Затем идет смерть эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны и актера Бориса Клюева.

Самыми обсуждаемыми актерами в этом году стали Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Константин Хабенский. Среди звезд эстрады самими обсуждаемыми стали Ольга Бузова, Василий Вакуленко (Баста), Дима Билан, поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина.

Из-за пандемии по всему миру отменялись выступления звезд и другие массовые мероприятия. В связи с этим выросла популярность онлайн-концертов. Больше всего просмотров в "Одноклассниках" собрал благотворительный марафон в поддержку фонда "Старость в радость" с участием многих звезд.

Из зарубежных композиций наиболее прослушиваемой стала композиция Blinding Lights канадского певца The Weeknd. Затем идет песня Rockstar, которую исполнил Post Malone, и песня исполнительницы Billie Eilish – Everything I Wanted.

Среди российских исполнителей самыми прослушиваемыми стали группа Artik & Asti с песней "Девочка, танцуй", группа Тайпан & Agunda с песней "Луна не знает пути" и Zivert с композицией "ЯТЛ".

Из спортсменов пользователи соцсети чаще всего обсуждали футболистов Лионеля Месси, Артема Дзюбу, Криштиану Роналду, а также звезд UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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