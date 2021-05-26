Россиян предупредили о росте цен на дачи

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Цены на дачи и частные дома в России могут вырасти из-за высокого спроса и дефицита стройматериалов. Об этом заявил глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов, сообщает газета "Известия".

По его словам, загородная недвижимость уже подорожала в полтора раза, а по итогам текущего года цены могут вырасти еще на 8–10%.

Попов отметил, что одной из главных причин высокого спроса на загородные участки стала пандемия коронавируса. Именно из-за нее россияне продолжительное время не могли покинуть городские квартиры, уточнил он.

Ранее банки сообщили о росте спроса, а аналитики – о рекордных объемах выданных займов россиянам на ремонт или постройку дачи.