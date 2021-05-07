В МЧС рассказали, как обезопасить дачу от пожара

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Чтобы не допустить возгорания на дачном участке, спасатели рекомендуют покосить на нем траву и вскопать землю по его периметру, а еще иметь поблизости средства пожаротушения, будь то песок, огнетушитель или бочка с водой. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области рассказал ТАСС.

"Уберите с участка горючие строительные материалы и стекло, которые под солнцем могут работать как лупа", – добавили в ведомстве. Также нельзя разжигать мангал под кронами деревьев и в местах с сухой травой. МЧС советуют проверить в доме проводку и привести в порядок все поврежденные места, не помешает и наличие детекторов дыма.

Если на участке загорелась трава, то, прежде всего, оценить обстановку. Небольшое пламя можно попробовать потушить самостоятельно с помощью песка, воды или связки прутьев, уточняют в ведомстве.

С 1 мая в Подмосковье действует особый противопожарный режим. Отдыхающим запрещается разводить костры и жарить шашлыки на природе.

