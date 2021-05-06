Московским дачникам рассказали о полезных сервисах на mos.ru

Москвичей, которые уехали на дачи, от сложных передвижений избавит портал mos.ru. Больше не нужно возвращаться в город для оплаты коммуналки. Сервис позволяет сделать это дистанционно.

Также можно внести данные счетчиков, узнать, когда нужна их поверка, и даже принять участие в собрании жильцов.

С момента запуска, за 10 лет, услугами на портале воспользовались 2 миллиарда раз. А тем, кто предпочитает компьютеру смартфон, оплатить коммуналку можно также в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.