Московским дачникам рассказали о полезных сервисах на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи, которые весной решили уехать на дачи, могут оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков или зарегистрировать самоходную технику через портал mos.ru.

В разделе "Услуги" собраны основные электронные услуги и сервисы, в числе которых оплата ЖКУ. Пользоваться ими можно после регистрации в личном кабинете.

Так, передать показания счетчиков жители могут через специальный сервис. С его помощью можно вносить данные приборов учета, отслеживать, когда необходимо сделать поверку, просматривать архив показаний, переданных за предыдущие расчетные периоды. Данные о потреблении воды и теплоэнергии рекомендуется передавать с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца включительно.

Сервис "Мои платежи" позволит удаленно оплатить начисления за ЖКУ. С его помощью горожане смогут просмотреть счета, погасить несколько задолженностей одновременно и настроить автоплатежи и шаблоны для быстрой оплаты услуг.

Кроме того, жителям столицы доступна платформа "Электронный дом", которая позволит общаться с соседями и управляющими организациями дистанционно. Через нее можно получить актуальную информацию о своем доме и районе, публиковать сообщения на электронной доске объявлений и многое другое.

Через раздел "Транспорт" во вкладке "Самоходная техника" дачники, у которых есть трактор, квадроцикл, могут воспользоваться онлайн-услугой "Регистрация самоходных машин и прицепов к ним".

Ранее на сайте mos.ru в электронном виде стала доступна услуга по согласованию переустройства и перепланировки квартир. Теперь подать заявление, направить документы и отследить статус рассмотрения заявки жители могут в любое удобное время через личный кабинет.