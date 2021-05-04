На mos.ru заработал спецпроект в честь 80-летия битвы за Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портал мэра и правительства Москвы подготовил специальный проект, посвященный битве за Москву, которой в этом году исполняется 80 лет.
На отдельной странице собраны фотографии, истории из жизни людей, переживших то время, а также исторические факты и данные архивов. Проект состоит из двух разделов: "Как защищали" и "Как жили".
Первый повествует о самой битве, которая длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Например, в нем говорится о планах Германии захватить тогда еще советскую столицу за 10–12 недель. Противник даже начал рассылать приглашения на парад в Москве, который планировал провести на Красной площади. Но в итоге продвинуться к городу ближе чем на 25 километров не смог.
Во втором разделе читатели найдут подробности жизни москвичей того времени, истории о том, как они защищали свои дома и архитектурное наследие города.
Кроме того, на mos.ru доступен и другой проект – "Слово солдата Победы". В нем собраны воспоминания ветеранов о том, как они попали на фронт, где сражались и чем занимались после окончания войны.
В майские праздники москвичей пригласили поучаствовать в акции "Поздравь ветерана". Для этого жителям столицы достаточно подписать открытку и оставить ее в одном из восьми ящиков, расположенных по всему городу.
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