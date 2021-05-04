Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:55

На mos.ru заработал спецпроект в честь 80-летия битвы за Москву

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал мэра и правительства Москвы подготовил специальный проект, посвященный битве за Москву, которой в этом году исполняется 80 лет.

На отдельной странице собраны фотографии, истории из жизни людей, переживших то время, а также исторические факты и данные архивов. Проект состоит из двух разделов: "Как защищали" и "Как жили".

Первый повествует о самой битве, которая длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Например, в нем говорится о планах Германии захватить тогда еще советскую столицу за 10–12 недель. Противник даже начал рассылать приглашения на парад в Москве, который планировал провести на Красной площади. Но в итоге продвинуться к городу ближе чем на 25 километров не смог.

Во втором разделе читатели найдут подробности жизни москвичей того времени, истории о том, как они защищали свои дома и архитектурное наследие города.

Кроме того, на mos.ru доступен и другой проект – "Слово солдата Победы". В нем собраны воспоминания ветеранов о том, как они попали на фронт, где сражались и чем занимались после окончания войны.

В майские праздники москвичей пригласили поучаствовать в акции "Поздравь ветерана". Для этого жителям столицы достаточно подписать открытку и оставить ее в одном из восьми ящиков, расположенных по всему городу.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать