В Союзе садоводов РФ предупредили о штрафах для дачников зимой

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Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранный снег, сообщила юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова в беседе с URА.ru.

Она подчеркнула, что проезд – это ответственность самого СНТ. По ее мнению, тот, кто не убирает снег на землях общего пользования, совершает административное правонарушение. Айнетдинова добавила, что речь идет об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи.

"Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества", – подчеркнула Айнетдинова.

В свою очередь, председатель организации "Садоводы России" Андрей Туманов напомнил, что СНТ редко получают такие штрафы. Он заявил, что почти никто не чистит дороги, поскольку это дорого.

"Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе – ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки", – заключил Туманов, напомнив, что в любом товариществе очень много нарушений, и инспекторы закрывают глаза на большинство.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили продлить "дачную амнистию". Если законопроект будет принят, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

