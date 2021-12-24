Совфед продлил "дачную амнистию" до марта 2031 года

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Совет Федерации одобрил закон о продлении "дачной амнистии".

До 1 марта 2031 года продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится.

Помимо этого, человек, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой 26 октября. Авторами инициативы выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.