Госдума рассмотрит проект о продлении "дачной амнистии" до 2031 года в октябре – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В октябре Госдума нового созыва рассмотрит законопроект о продлении в России "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, это подтвердили в двух думских профильных комитетах, кроме того, о поддержке инициативы сообщили во всех парламентских фракциях.
Как рассказал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, данный механизм следует сделать постоянным.
"Время идет, людям он нравится, и для них это важно, 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий", – сказал он.
Такое же мнение выразил и первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Данный проект он назвал социально важным, в частности для людей, которые до сих пор не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки.
"Поэтому, конечно, его нужно принимать. Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян", – сказал парламентарий.
Законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года был внесен в Госдуму в конце августа текущего года.
В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство.
Документ позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные жилые и садовые дома. При этом строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.
"Специальный репортаж": Дачная амнистия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: