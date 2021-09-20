Госдума рассмотрит проект о продлении "дачной амнистии" до 2031 года в октябре – СМИ

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В октябре Госдума нового созыва рассмотрит законопроект о продлении в России "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, это подтвердили в двух думских профильных комитетах, кроме того, о поддержке инициативы сообщили во всех парламентских фракциях.

Как рассказал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, данный механизм следует сделать постоянным.

"Время идет, людям он нравится, и для них это важно, 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий", – сказал он.

Такое же мнение выразил и первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Данный проект он назвал социально важным, в частности для людей, которые до сих пор не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки.

"Поэтому, конечно, его нужно принимать. Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян", – сказал парламентарий.

Законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года был внесен в Госдуму в конце августа текущего года.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Документ позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные жилые и садовые дома. При этом строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.