В Госдуме оценили предложение продлить "дачную амнистию"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев положительно оценил идею о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.

"Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, – очень хорошо", – сказал RT депутат.

Николаев считает, что данная мера и все механизмы пользуются спросом у людей и удобны для населения.

"На сегодняшний день, если говорить, что это 2031 год, люди могут спокойно, не торопясь, спланировать то, что они хотят сделать, зарегистрировать. Это здорово", – пояснил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.

Он уточнил, что проект закона в Госдуму был внесен им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.