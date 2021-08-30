В Госдуме оценили предложение продлить "дачную амнистию"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев положительно оценил идею о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.
"Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, – очень хорошо", – сказал RT депутат.
Николаев считает, что данная мера и все механизмы пользуются спросом у людей и удобны для населения.
"На сегодняшний день, если говорить, что это 2031 год, люди могут спокойно, не торопясь, спланировать то, что они хотят сделать, зарегистрировать. Это здорово", – пояснил депутат.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.
Он уточнил, что проект закона в Госдуму был внесен им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.
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