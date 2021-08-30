Эксперты оценили предложение продлить "дачную амнистию" до 2031 года

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Продление "дачной амнистии" до 2031 года может положительно сказаться на развитии рынка загородной недвижимости в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков компании "Циан".

"О востребованности программы "дачной амнистии" свидетельствует то, что все последние кварталы постоянно растет показатель ввода жилья населением. При этом существенную часть этого ввода составляет легализация ранее построенных сооружений", – отметил глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

Он пояснил, что спрос на загородную недвижимость растет, однако она не всегда поставлена на кадастровый учет, поэтому возможность ее легализовать поможет рынку.

Между тем замглавы департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова отметила, что в оформлении документации в данной сфере существует еще много нерешенных проблем, из-за чего даже с учетом амнистии процесс легализации построек и оформления земли может затягиваться, например, суды из-за неправильно установленных границ участков могут длиться по 2–3 года.

Кроме того, специалисты отмечают, что "дачная амнистия" решает правовую коллизию, связанную с оформлением недостроев, что также избавляет россиян от еще одной проблемы при покупке загородной недвижимости.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента был внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Документ позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные жилые и садовые дома. При этом строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.