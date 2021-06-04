В РФ запустили программу сельской ипотеки под 2,7%

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Сбербанк с 4 июня текущего года вновь запускает льготную программу "Сельская ипотека" по ставке 2,7% годовых. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы сегодня запускаем программу "Сельская ипотека". Она у нас была в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7% годовых, поэтому мы очень надеемся, что она будет востребована у сельчан", – приводит слова Царева ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и покупку земельного участка.

На льготную ипотеку могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Также программа распространяется на семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность.

Решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля.

По данным экспертов, в продлении программы больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.