В РФ запустили программу сельской ипотеки под 2,7%

11:35
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Сбербанк с 4 июня текущего года вновь запускает льготную программу "Сельская ипотека" по ставке 2,7% годовых. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Мы сегодня запускаем программу "Сельская ипотека". Она у нас была в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7% годовых, поэтому мы очень надеемся, что она будет востребована у сельчан", – приводит слова Царева ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и покупку земельного участка.
На льготную ипотеку могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Также программа распространяется на семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность.
Решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля.
По данным экспертов, в продлении программы больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.
Программу льготной ипотеки под 6,5% продлили до 1 июля 2021 года
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