ГД приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года, сообщает РИА Новости.

Если закон примут, он позволит по упрощенной схеме оформить в собственность дома, построенные до 14 мая 1998 года на земельных участках, на которые у граждан нет документов. Право на дом и землю будет оформляться одновременно, как при "гаражной амнистии".

Авторами документа стали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Они предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком, чтобы эти люди могли провести сделки, в том числе передавать по наследству.

Владельцу такого участка не надо будет обращаться в Росреестр для получения права собственности на него. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Документ позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные жилые и садовые дома. При этом строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.